محمد بن مسعود - الدمام - زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب شمال باكستان وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-27 ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر شمال غرب باكستان اليوم دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومتراً في منطقة حدودية بين باكستان وأفغانستان.

وشعر بهزة الزلزال سكان مناطق وادي سوات، ومعظم مناطق إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان. 27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 03:19 PM لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر شمال غرب باكستان اليوم دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان أن مركز الزلزال كان على عمق 40 كيلومتراً في منطقة حدودية بين باكستان وأفغانستان.

وشعر بهزة الزلزال سكان مناطق وادي سوات، ومعظم مناطق إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان. ، زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب شمال باكستان ،

المصدر : الخليج 365

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