شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل إنقاذ مواطن لمريض على متن طائرة هبطت اضطرارياً بمطار الملك عبد العزيز "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف المهندس زياد الغامدي، مُنقذ الراكب الذي تعرض لحالة مرضية طارئة على متن طائرة هبطت اضطرارياً بمطار الملك عبد العزيز بجدة يوم الإثنين الماضي، بعد إقلاعھا منه متجھة إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض تفاصيل الواقعة.

وأوضح المهندس زياد الغامدي، عقب إقلاع الطائرة بنحو 20 دقيقة تعرض الراكب لحالة صحية طارئة، حيث كان في حالة إغماء تامة ولديه تشنجات.

وأضاف الغامدي أنه استجاب سريعاً لنداء من طاقم الطائرة للبحث عن مُسعفين لمساعدة المريض، وجرى قياس نسبة السكر في الـدم له وكانت طبيعية وكذلك ضغط الـدم، و فوجئ بتوقف قلب المريض قرابة 10 ثوان ليضطر إلى عمل إنعاش لقلبه حتى تعود نبضات القلب بشكل طبيعي وينتظم التنفس.

وأشار الغامدي إلى أن طاقم الطائرة استشاره في مسألة الأفضل للمريض هل استكمال الرحلة أو العودة للمطار، لكنه طالبهم بالعودة سريعاً.