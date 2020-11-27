شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة " : تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و407 حالات تعافي جديدة ، و17 حالة وفاة – يرحمهم الله - . أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و407 حالات تعافي جديدة ، و17 حالة وفاة – يرحمهم الله - . وسجلت الرياض أعلى الإصابات بواقع 70 حالة ، تلتها جدة بـ 28 حالة ، ثم ينبع بـ 18 حالة ، فيما جاءت باقي المدن وفقاً للإحصاء الموفق . وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن لقاح الفيروس سيتم توفيره في المملكة خلال الأشهر القليلة القادمة . إقرأ أيضاً :

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