شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نجاة شخص بأعجوبة بعد تجريف السيول لمركبته بالنماص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): شهدت بعض طرق محافظة النماص بمنطقة عسير جريان سيول إثر هطول الأمطار العارمة منذ فجر أمس الخميس . شهدت بعض طرق محافظة النماص بمنطقة عسير جريان سيول إثر هطول الأمطار العارمة منذ فجر أمس الخميس . ووثق قطع فيديو" متداول " نجاة سائق مركبة بأعجوبة من السيل بعد أن جرف السيارة ، بينما ظل السائق يصارع المياه حتى تمكن أخيراً من الخروج عبر النافذه .

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