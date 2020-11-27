بالفیدیو.. رصد مخالفات الذوق العام في الباحة

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الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى): وثق مقطع فيديو، حملة میدانیة قامت بها شرطة منطقة الباحة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس " وثق مقطع فيديو، حملة میدانیة قامت بها شرطة منطقة الباحة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس " كورونا " المُستجد، ورصد مخالفات الذوق العام في الأماكن العامة. وأظھر المقطع الذي نشره "سناب الداخلیة"، رجال الأمن وھم يقومون برصد وتحرير مخالفات الذوق العام، وبينها ارتداء ملابس النوم في الأماكن العامة. وتمكن رجال الأمن أيضاً، خلال الحملة الميدانية من رصد مخالفات عدم ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية بالأماكن العامة.

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