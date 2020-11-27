الأكبر عالميًا.. مهرجان الملك عبد العزيز للصقور ينطلق غدًا

ينطلق غدًا السبت، مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثالثة، وينظمه نادي الصقور السعودي بأرض المهرجان بملهم (شمال الرياض) خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي حتى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الصقارين السعوديين والدوليين.

وأوضح نادي الصقور، أن النسخة الثالثة من المهرجان تقام تنفيذًا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد المشرف العام على نادي الصقور، مضيفًا أن المهرجان يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة وسعيها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ودعمه ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أنه أكمل استعداداته لانطلاق الحدث الكبير وسط تشديد الإجراءات الاحترازية والصحية الخاصة بكوفيد- 19، موضحًا أن سلامة المشاركين والعاملين وزوار المهرجان تشكل أولوية قصوى بالنسبة للمسؤولين في النادي، مشددًا على أهمية الالتزام بجميع الاحترازات الصحية من قبل جميع الموجودين في أرض المهرجان.

يُذكر أن مهرجان الملك عبد العزيز للصقور، يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويستهدف جميع فئات الصقور بالمشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.

وتشارك في مسابقة الملواح 6 أنواع من الصقور، وهي «الحر، الشاهين، جير شاهين، تبع جير، قرموشة جير، جير بيور».

وأجريت القرعة من خلال النظام الإلكتروني، الذي يحدد عشوائيًا ترتيب الصقور في الأشواط، التي قسمت على فئتي الملاك والمحترفين، للسعوديين والدوليين.

وبلغ عدد أشواط السعوديين التأهيلية في مسابقة الملواح، 35 شوطاً، منها 23 شوطاً للملاك، و12 شوطًا للمحترفين، أما بالنسبة للدوليين، فسيتم إعلان القرعة الخاصة بهم في مرحلة لاحقة، وهي 12 شوطًا للملاك ومثلها للمحترفين.

ويتأهل في الأشواط والتأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، ويتم تكريم الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يوميًا، أما الأشواط النهائية التي تجرى تحت اسم كأس الملك عبد العزيز، فستشهد استحداث شوط لصقور الإنتاج المحلي، للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.

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