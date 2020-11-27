إزالة 166 لغمًا عشوائيًا حتى الآن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اكتشاف وتدمير لغمين زرعهما الحوثيون جنوب البحر الأحمر. وأوضح التحالف- وفقا للعربية- أن اللغمين البحريين المكتشفين، هما إيرانيا الصنع من نوع «صدف». وأضاف التحالف أنه تمت إزالة وتدمير نحو 166 لغمًا بحريًا نشرتها عشوائيًا ميليشيا الحوثي، موضحا أن أعمال ميليشيا الحوثي تهدد أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب اقرأ أيضا: التحالف: إحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر.. وإصابة سفينة تجارية بأضرار طفيفة

تحالف دعم الشرعية يعلن إزالة وتدمير 5 ألغام إيرانية الصنع بالبحر الأحمر



كانت هذه تفاصيل خبر تدمير لغمين حوثيين جنوب البحر الأحمر.. وقيادة التحالف: صناعة إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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