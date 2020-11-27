«المرور السعودي» يحذر قائدي المركبات من سوء الأحوال الجوية

حذر المرور السعودي، قائدي المركبات من سوء الأحوال الجوية التي تعيشيها بعض مناطق المملكة، مشيرًا إلى ضرورة التوخي بالحذر وتخفيف السرعة.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «المرور السعودي يدعو كل قائدي المركبات لتوخي الحذر وتخفيف السرعة والتركيز التام عند القيادة وقت المطر، نظرًا لاحتمال انزلاق السيارة عن مسارها».

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من التعرض إلى موجة من الأمطار بين الشديدة والمتوسطة.

وأهابت المديرية العامة للدفاع الم…