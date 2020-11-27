بسبب الحالة المناخية التي تعيشها بعض المناطق..
حذر المرور السعودي، قائدي المركبات من سوء الأحوال الجوية التي تعيشيها بعض مناطق المملكة، مشيرًا إلى ضرورة التوخي بالحذر وتخفيف السرعة.
وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «المرور السعودي يدعو كل قائدي المركبات لتوخي الحذر وتخفيف السرعة والتركيز التام عند القيادة وقت المطر، نظرًا لاحتمال انزلاق السيارة عن مسارها».
كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول أثناء هطول الأمطار بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من التعرض إلى موجة من الأمطار بين الشديدة والمتوسطة.
وأهابت المديرية العامة للدفاع الم…
كانت هذه تفاصيل خبر «المرور السعودي» يحذر قائدي المركبات من سوء الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.