السعودية اليوم / الضباب يعانق مرتفعات الهدا والشفا بالطائف



الطائف 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

عانق الضباب الكثيف منذ ساعات الصباح الباكر قمم مرتفعات الهدا والشفا في محافظة الطائف مصحوبا برذاذ المطر.

ودعت الجهات الأمنية في المحافظة إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الدفاع المدني والمرور عند الخروج وقت الضباب ، حيث تنعدم الرؤية على الطرقات.

// انتهى //

15:15ت م

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