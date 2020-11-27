شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف الأسري» يتفاعل مع فتاة تعرضت للعنف من قبل أسرتها بمكة والان نبدء بالتفاصيل

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع الفتاة التي تعرَّضت للعنف من قبل أسرتها؛ وذلك بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي .

وذكر المركز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية، وتوفير الحماية اللازمة لها، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

وأشار المركز إلى أنه تم توجيه الحالة لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.