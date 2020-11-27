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استبعدت قناة الجزيرة في منصاتها بمواقع التواصل لقطة انحناء أمير قطر للعلم التركي في انقرة، حيث لم تظهرها في مشاهدات الفيديوعلى القناة، كما استبعدتها في موقعها الالكتروني، فيما علق المغردون على ذلك بأن الجزيرة اعتبرت انحناء أمير قطر بالأمر المخجل، حيث أثار انحناء أمير قطر للعلم التركي السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم وصفه بالطريقة المذلة لتميم ولدولة قطر، وأنه بعد أن استحوذ الرئيس التركي على الأموال القطرية يجبر أمير قطر للانحناء للعلم التركي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقبل اليوم، أمير قطر، في العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا. أمير قطر العلم التركي
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 02:53 PM
المغردون: "أردوغان" أذل "تميم" بعد الاستحواذ على الأموال القطريةلماذا "الجزيرة" لم تبث مشهد انحناء أمير قطر للعلم التركي.. لهذا الأمر مخجل!
استبعدت قناة الجزيرة في منصاتها بمواقع التواصل لقطة انحناء أمير قطر للعلم التركي في انقرة، حيث لم تظهرها في مشاهدات الفيديوعلى القناة، كما استبعدتها في موقعها الالكتروني، فيما علق المغردون على ذلك بأن الجزيرة اعتبرت انحناء أمير قطر بالأمر المخجل، حيث أثار انحناء أمير قطر للعلم التركي السخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم وصفه بالطريقة المذلة لتميم ولدولة قطر، وأنه بعد أن استحوذ الرئيس التركي على الأموال القطرية يجبر أمير قطر للانحناء للعلم التركي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استقبل اليوم، أمير قطر، في العاصمة التركية أنقرة، للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا.
، لماذا "الجزيرة" لم تبث مشهد انحناء أمير قطر للعلم التركي.. لهذا الأمر مخجل! ،
المصدر : الخليج 365
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