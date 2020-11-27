محمد بن مسعود - الدمام - إيرانِيَّا الصنع.. وزرعتهما المليشيات الحوثية أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اكتشاف وتدمير لَغَمين بحريين زرعتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر. وذكر التحالف أن اللغمين البحريين المكتشفين إيرانيي الصنع من نوع "صدف". وأشار إلى إزالة وتدمير ما مجموعه ١٦٦ لغمًا بحريًّا نشرتها المليشيا عشوائيًّا خلال الفترات السابقة. وأكد التحالف أن الأعمال العدائية للمليشيات التي تنفذ بدعم إيراني؛ تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن 27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 02:59 PM إيرانِيَّا الصنع.. وزرعتهما المليشيات الحوثية التحالف: تدمير لَغَمين جنوب البحر الأحمر التحالف: تدمير لَغَمين جنوب البحر الأحمر أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اكتشاف وتدمير لَغَمين بحريين زرعتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر. وذكر التحالف أن اللغمين البحريين المكتشفين إيرانيي الصنع من نوع "صدف". وأشار إلى إزالة وتدمير ما مجموعه ١٦٦ لغمًا بحريًّا نشرتها المليشيا عشوائيًّا خلال الفترات السابقة. وأكد التحالف أن الأعمال العدائية للمليشيات التي تنفذ بدعم إيراني؛ تهدد الأمن البحري بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. الكلمات المفتاحية ، التحالف: تدمير لَغَمين جنوب البحر الأحمر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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