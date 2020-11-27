، دار القياس تطرح "مزاد بوابة الحرمين" بمساحة تقارب مليوني م2 ،

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تنظّم دار القياس للمزادات بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، مزادها العلني الأكبر من نوعه في مدينة جدة "مزاد بوابة الحرمين" لتطرح فيه بيع عدد من الأراضي الخام بمساحات كبيرة تقارب مليوني متر مربع في مواقع استراتيجية متميزة وفريدة في شمال مدينة جدة، والذي يشكل فرصاً استثمارية نادرة وواعدة.
يأتي تنظيم هذا الحدث استمراراً لنجاحات الدار في عالم المزادات العقارية.
وتشمل العقارات المطروحة في شمال جدة سبع قطع لأراضٍ خام متلاصقة في حي أم حبلين، وتتنوع مساحاتها كالتالي: 1,193,421,74 م2، 206,024,00 م2، 71,383,59 م2 ،79,688,84م2، 66,669,29 م2، 45,988,39 م2 ، 2,400.27م2 و قطعة أرض مجاورة لها في حي بريمان بمساحة 313,407,74 م2، وجميعها مناسبة لأن تكون مناطق سكنية، أو تجارية، أو زراعية، أو صناعية، كما تطرح في المزاد فيلا سكنية في أبحر الشمالية بمساحة 240.00 م2، وقصر في حي النعيم بمساحة 2815,5 م2 .
وتمتاز هذه العقارات كونها قريبة من أبرز المواقع الرئيسية في مدينة جدة كمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة قطار المطار ومدينة جدة الاقتصادية ومدينة الملك عبدالله الرياضية ومجمع العرب والواجهة البحرية وحول طرق محورية في مدينة جدة مثل طريق الحرمين وطريق المدينة المنورة وطريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان.
قد نشرت دار القياس الملف التفصيلي الخاص بالمزاد في قنواتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك ملف لدراسة أفضل وأعلى استخدام للعقارات المطروحة للمزاد حيث قدمت عددًا من السيناريوهات الخاصة باستخدامات العقارات للحصول على أعلى قيمة ممكنة للمستثمرين.
وأشارت إلى أنه سيتم البدء باستلام الشيكات لدخول المزاد يوم الاثنين بتاريخ 7\12\2020م الموافق 22\4\1442هـ حتى يوم إقامة المزاد الأربعاء 9\12\2020م الموافق24\4\1442هـ بفندق هيلتون جدة في تمام الساعة الثالثة عصراً.
وأوضحت الدار أنه للمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الرابط أدناه: qrco.de/bbq5Ee
مزاد بوابة الحرمين
27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442 02:39 PM
بإشراف " إنفاذ " في شمال جدة.. والفرص الاستثمارية فيها واعدةدار القياس تطرح "مزاد بوابة الحرمين" بمساحة تقارب مليوني م2
تنظّم دار القياس للمزادات بإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، مزادها العلني الأكبر من نوعه في مدينة جدة "مزاد بوابة الحرمين" لتطرح فيه بيع عدد من الأراضي الخام بمساحات كبيرة تقارب مليوني متر مربع في مواقع استراتيجية متميزة وفريدة في شمال مدينة جدة، والذي يشكل فرصاً استثمارية نادرة وواعدة.
يأتي تنظيم هذا الحدث استمراراً لنجاحات الدار في عالم المزادات العقارية.
وتشمل العقارات المطروحة في شمال جدة سبع قطع لأراضٍ خام متلاصقة في حي أم حبلين، وتتنوع مساحاتها كالتالي: 1,193,421,74 م2، 206,024,00 م2، 71,383,59 م2 ،79,688,84م2، 66,669,29 م2، 45,988,39 م2 ، 2,400.27م2 و قطعة أرض مجاورة لها في حي بريمان بمساحة 313,407,74 م2، وجميعها مناسبة لأن تكون مناطق سكنية، أو تجارية، أو زراعية، أو صناعية، كما تطرح في المزاد فيلا سكنية في أبحر الشمالية بمساحة 240.00 م2، وقصر في حي النعيم بمساحة 2815,5 م2 .
وتمتاز هذه العقارات كونها قريبة من أبرز المواقع الرئيسية في مدينة جدة كمطار الملك عبدالعزيز الدولي ومحطة قطار المطار ومدينة جدة الاقتصادية ومدينة الملك عبدالله الرياضية ومجمع العرب والواجهة البحرية وحول طرق محورية في مدينة جدة مثل طريق الحرمين وطريق المدينة المنورة وطريق الملك عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان.
قد نشرت دار القياس الملف التفصيلي الخاص بالمزاد في قنواتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك ملف لدراسة أفضل وأعلى استخدام للعقارات المطروحة للمزاد حيث قدمت عددًا من السيناريوهات الخاصة باستخدامات العقارات للحصول على أعلى قيمة ممكنة للمستثمرين.
وأشارت إلى أنه سيتم البدء باستلام الشيكات لدخول المزاد يوم الاثنين بتاريخ 7\12\2020م الموافق 22\4\1442هـ حتى يوم إقامة المزاد الأربعاء 9\12\2020م الموافق24\4\1442هـ بفندق هيلتون جدة في تمام الساعة الثالثة عصراً.
وأوضحت الدار أنه للمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الرابط أدناه: qrco.de/bbq5Ee
، دار القياس تطرح "مزاد بوابة الحرمين" بمساحة تقارب مليوني م2 ،
المصدر : الخليج 365
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