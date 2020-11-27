شكرا لمتابعة خبر عن آخر تطورات حالة الفتاة المعنفة من أسرتها بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أكد مركز بلاغات العنف الأسري اليوم الجمعة أنه تم مباشرة حالة الفتاة التي تعرضت للتعنيف من أسرتها في مكة المكرمة ، وسلطت " صدى " الضوء عليها .
وأكد أن الحالة تم مباشرتها من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية ، وتم توفير الحماية اللازمة لها ، وجار إتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء .
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