شكرا لمتابعة خبر عن آخر تطورات حالة الفتاة المعنفة من أسرتها بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد مركز بلاغات العنف الأسري اليوم الجمعة أنه تم مباشرة حالة الفتاة التي تعرضت للتعنيف من أسرتها في مكة المكرمة ، وسلطت " صدى " الضوء عليها .

وأكد أن الحالة تم مباشرتها من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية ، وتم توفير الحماية اللازمة لها ، وجار إتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء .

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