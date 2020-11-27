شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الدفاع المدني" يحذر من خطورة عبور الأودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): حذر الدفاع المدني اليوم الجمعة من عبور الأودية أثناء جريانها . حذر الدفاع المدني اليوم الجمعة من عبور الأودية أثناء جريانها . وأكد " الدفاع المدني " في فيديو توعوي على عدم المجازفة بعبور الأودية أثناء الأمطار الشديدة . وكان خبير الأرصاد الجوية " حسن كراني " قد حذر أمس الخميس من إحتمال حدوث سيول بسبب الحالة المطرية " سقيا " التي ؤثر على عدة مناطق . إقرأ ايضاً :

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