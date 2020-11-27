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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أصدر فرع وزارة النقل في منطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، تنبيه لمستخدمي طريق دحمولة. أصدر فرع وزارة النقل في منطقة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، تنبيه لمستخدمي طريق دحمولة. وأكدت الوزارة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لاستمرار عبور المياه على الطريق، إثر هطول الأمطار. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، على بعض المناطق.

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