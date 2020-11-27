شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا" : حالة صحية تؤدي لإلغاء "تصريح العمرة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نبه تطبيق " توكلنا " التابع لوزارة الصحة والخاص بالحد من إنتشار فيروس كورونا ، اليوم الجمعة ، بإلغاء تصريح العمرة عند الإصابة بالفيروس أو الإختلاط بمصاب .

وقال " التطبيق " أن من لديه تصريح عمرة في "توكلنا" عند تغير الحالة الصحية له الى مخالط (اللون البرتقالي او الأصفر) أو مصاب (اللون البني) سيتم الغاء تصريح العمرة له .

واتخذت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع رئاسة الحرمين الشريفين والجهات المختصة كالأمن و"الصحة " إجراءات هامة للحد من الإصابة من أجل موسم عمرة آمن .