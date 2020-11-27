«الزعاق» يتوقَّع تجدُّد الحالة المطرية على منطقة القصيم

حدَّد المدن المتأثرة بها..
توقع المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، تجدد الحالة المطرية -اليوم الجمعة- على القصيم.
وقال الزعاق- عبر حسابه بتويتر- إنه من المتوقع أن تتجدد الحالة اليوم على القصيم، وبشكل خاص ما بين حائل والقصيم، نواحي القوارة والفويلق والفوارة والبتراء والمطيري والعقلة والصلبية والمخرم وتمتد لنواحي قبه والبعيثة.
يُذكر أن عدة مناطق شهدت أمس الخميس حالة ماطرة أطلق عليها اسم (سقيا)، خاصة منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
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