بالفيديو.. غارات جوية عنيفة على معاقل عسكرية للحوثيين بصنعاء

شنتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

شنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية عنيفة على معاقل عسكرية للحوثيين في صنعاء. وقالت مصادر يمنية، إن التحالف شن غارات عنيفة على قدرات الحوثيين العسكرية في عدة محافظات، خاصة على صنعاء طالت مناطق جبل عييان والجبل الأسود في حرف سفيان وكذلك عطان.

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