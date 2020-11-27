«الحصيني»: أمطار على 10 مناطق خلال الساعات المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة الجو خلال الـ24 ساعة المقبلة، على 10 مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني- عبر تويتر- إنه متوقع اليوم الجمعة وحتى صباح غد السبت، هطول أمطار على أجزاء من مناطق: مكة المكرمة والرياض والقصيم والباحة وعسير وجازان وجنوب المدينة المنورة وشمال الشرقية وشرق الجوف والحدود الشمالية.

وأشار الباحث في الطقس والمناخ، إلى أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، ومصحوبة برياح.

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