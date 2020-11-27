السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,000 كرتون تمور للنازحين بمأرب



مأرب 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب، استفاد منها 1,000 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

//انتهى//

13:53ت م

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