السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ، ومحافظات صبيا ، أبو عريش ، والدرب ، والطوال ، وبيش ، وفرسان ، الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، َوالدرب، والطوال، العارضة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

// انتهى//

13:52ت م

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