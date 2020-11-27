السعودية اليوم / باكستان تسجل 3113 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3113 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني لرصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1489 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 335881 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان ، فيما تم تسجيل 54 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7897 حالة وفاة.

// انتهى //

13:45ت م

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إسلام آباد 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 389311 حالة، منها 45533 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني لرصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1489 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 335881 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان ، فيما تم تسجيل 54 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7897 حالة وفاة.// انتهى //13:45ت م0054

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