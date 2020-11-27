السعودية اليوم / مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثالثة ينطلق غداً بمشاركة نخبة من الصقارين السعوديين والدوليين



الرياض 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 واس

ينطلق غداً مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثالثة، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بأرض المهرجان بملهم (شمال الرياض) خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي حتى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الصقارين السعوديين والدوليين.

وتقام النسخة الثالثة من المهرجان تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير

وأكمل نادي الصقور السعودي الجهة المنظمة للمهرجان، استعداداته لانطلاق الحدث الكبير وسط تشديد الإجراءات الاحترازية والصحية الخاصة بكوفيد- 19، إذ أكد النادي أن سلامة المشاركين والعاملين وزوار المهرجان تشكل أولوية قصوى بالنسبة للمسؤولين في النادي، مشدداً على أهمية الالتزام بجميع الاحترازات الصحية من قبل جميع الموجودين في أرض المهرجان.

ويشار إلى أن مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويستهدف جميع فئات الصقور بالمشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.

وتشارك في مسابقة الملواح 6 أنواع من الصقور، وهي "الحر، الشاهين، جير شاهين، تبع جير، قرموشة جير، جير بيور".

وأجريت القرعة من خلال النظام الإلكتروني، الذي يحدد عشوائياً ترتيب الصقور في الأشواط، التي قسمت على فئتي الملاك والمحترفين، للسعوديين والدوليين.

وبلغ عدد أشواط السعوديين التأهيلية في مسابقة الملواح، 35 شوطاً، منها 23 شوطاً للملاك، و12 شوطاً للمحترفين، أما بالنسبة للدوليين، فسيتم إعلان القرعة الخاصة بهم في مرحلة لاحقة، وهي 12 شوطاً للملاك ومثلها للمحترفين.

ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، ويتم تكريم الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً، أما الأشواط النهائية التي تجرى تحت اسم كأس الملك عبد العزيز، فستشهد استحداث شوط لصقور الإنتاج المحلي، للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.

//انتهى//

12:49ت م

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الرياض 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 واسينطلق غداً مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثالثة، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بأرض المهرجان بملهم (شمال الرياض) خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي حتى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الصقارين السعوديين والدوليين.وتقام النسخة الثالثة من المهرجان تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الصقور - حفظه الله -، حيث يأتي مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في إطار حرص القيادة الرشيدة وسعيها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ودعمه ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتعزيز ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية وتثقيف الأبناء بتاريخنا وما فيه من القيم والعادات الأصيلة وحث المجتمع على الحفاظ عليها.وأكمل نادي الصقور السعودي الجهة المنظمة للمهرجان، استعداداته لانطلاق الحدث الكبير وسط تشديد الإجراءات الاحترازية والصحية الخاصة بكوفيد- 19، إذ أكد النادي أن سلامة المشاركين والعاملين وزوار المهرجان تشكل أولوية قصوى بالنسبة للمسؤولين في النادي، مشدداً على أهمية الالتزام بجميع الاحترازات الصحية من قبل جميع الموجودين في أرض المهرجان.ويشار إلى أن مهرجان الملك عبد العزيز للصقور يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويستهدف جميع فئات الصقور بالمشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.وتشارك في مسابقة الملواح 6 أنواع من الصقور، وهي "الحر، الشاهين، جير شاهين، تبع جير، قرموشة جير، جير بيور".وأجريت القرعة من خلال النظام الإلكتروني، الذي يحدد عشوائياً ترتيب الصقور في الأشواط، التي قسمت على فئتي الملاك والمحترفين، للسعوديين والدوليين.وبلغ عدد أشواط السعوديين التأهيلية في مسابقة الملواح، 35 شوطاً، منها 23 شوطاً للملاك، و12 شوطاً للمحترفين، أما بالنسبة للدوليين، فسيتم إعلان القرعة الخاصة بهم في مرحلة لاحقة، وهي 12 شوطاً للملاك ومثلها للمحترفين.ويتأهل في الأشواط التأهيلية للملواح 7 مشاركين من كل شوط تأهيلي لمرحلة الكؤوس، ويتم تكريم الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً، أما الأشواط النهائية التي تجرى تحت اسم كأس الملك عبد العزيز، فستشهد استحداث شوط لصقور الإنتاج المحلي، للمرة الأولى في تاريخ المهرجان.//انتهى//12:49ت م0044

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