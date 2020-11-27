بعد بيان النيابة العامة.. «هدف» يوجِّه رسالة مهمة للمستفيد والمتقدم

شدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» على ضرورة إنجاز كل المهام بشكل شخصي للمتقدم والمستفيد، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل إذا الشخص راضي ادخل بصفحته تعد مخالفة أيضًا؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عبر «تويتر» قائلًا: «عزيزي العميل نحيطكم أنه يتوجب أن يقوم المتقدم والمستفيد بإنجاز كل المهام والدخول الأسبوعي شخصيًا ولا يتم تكليف شخص آخر للقيام بذلك».

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا، حذرت فيه من الدخول للبوابة الوطنية للعمل «حافز» للأشخاص غير المصرح لهم، مشيرة إلى أنها جريمة معلوماتية تستحق السجن والغرامة.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر «تويتر»: «الدخول إلى حافز من شخص غير مصرح له يعد جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما، وتشمل العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال».

ويعتبر دخول غير المستفيد للبوابة الوطنية للعمل «طاقات» جريمة معلوماتية موجبة لعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما، وتشمل العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال، وذلك وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتأتي عملية الدخول الأسبوعي للمستفيد من برنامج إعانة البحث عن عمل، تعزيزًا للتواصل المباشر مع البرنامج والتي تساعد المستفيد من الاطلاع على كل المعلومات والإرشادات الخاصة بالبرنامج من جهة، والخدمات المقدمة من دورات تدريبية وتأهيلية ومساعدته في البحث عن فرص مناسبة للعمل في القطاع الخاص من جهة أخرى، ويعد هذا الإجراء الأسبوعي مؤشرًا لجدية المستفيد في بحثه عن عمل وبالتالي استحقاقه خدمات التوظيف والتأهيل والمخصص المالي.

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