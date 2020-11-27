«حساب المواطن» يحدِّد خطوة ما بعد انتهاء عقد الإيجار القديم

أوضح برنامج حساب المواطن أن عدم إرفاق عقد إيجار جديد حال انتهاء العقد القديم، يؤثر على الأهلية أو الاستحقاق، مشيرًا إلى أنه تتم مراجعة البيانات الخاصة بالمستفيد بشكل دوري.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الشأن، أنه «تتم مراجعة البيانات بشكل دوري، وفي حال انتهاء مدة العقد يجب عليك التوجه إلى البوابة الإلكترونية وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان، حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك».

وقال المواطن في استفساره أن عقد الإيجار المرفق في حسابه انتهى، فهل يحذفه أم يرفق عقد إيجار جديد؟

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