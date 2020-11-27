السعودية اليوم / روسيا تسجل 27543 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 27543 إصابة جديدة بفيروس

كما سجلت السلطات 496 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ، مما يرفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 38558.

// انتهى //

11:09ت م

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موسكو 12 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 27 نوفمبر 2020 م واسسجلت السلطات الصحية الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية 27543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) بينها 7918 في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و215533.كما سجلت السلطات 496 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ، مما يرفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 38558.// انتهى //11:09ت م0031

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