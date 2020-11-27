السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة يكرم فريق فرسان الصُفّة التطوعي



المدينة المنورة 12 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 27 نوفمبر 2020م واس

كرّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة أمس فريق فرسان الصُفة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة للجهود المبذولة التي تميز بها الفريق في تقديم أعمال ومبادرات لخدمة المصلين في المساجد بحضور مدير فرع الوزارة وجب بن علي العتيبي.

يشار إلى أن فريق فرسان الصفة التطوعي نفذ خلال الفترة الماضية مبادرة " وقاية الساجدين " بتوفير سجادات الصلاة ذات الاستخدام الواحد وتوزيعها على المصلين في مسجد قباء، وذلك إسهاماً في تحقيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة

// انتهى //

10:45ت م

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المدينة المنورة 12 ربيع الثاني 1442هـ الموافق 27 نوفمبر 2020م واسكرّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة أمس فريق فرسان الصُفة التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمدينة المنورة للجهود المبذولة التي تميز بها الفريق في تقديم أعمال ومبادرات لخدمة المصلين في المساجد بحضور مدير فرع الوزارة وجب بن علي العتيبي.يشار إلى أن فريق فرسان الصفة التطوعي نفذ خلال الفترة الماضية مبادرة " وقاية الساجدين " بتوفير سجادات الصلاة ذات الاستخدام الواحد وتوزيعها على المصلين في مسجد قباء، وذلك إسهاماً في تحقيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا إلى جانب مبادرة " سقيا المصلين " لتوزيع مياه الشرب في عدد من المساجد مع تحقيق الإجراءات الصحية في توزيعها، إضافة لعدد من المبادرات الأخرى التي ستطلق قريباً في المساجد الكبرى بالمدينة المنورة لخدمة المصلين والمعتمرين في مسجد الميقات تتمثل في توفير سجادات الصلاة ومياه الشرب وكمامات صحية.// انتهى //10:45ت م0027

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