تذاكر «الخطوط السعودية».. الشركة توجه نصيحة وتنويه حول الأسعار

فسرت الخطوط السعودية، عن أسباب غلاء أسعار التذاكر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لماذا أسعار الرحلات مرة غالية؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «تخضع الأسعار لمدى توافر المقاعد على متن الرحلة، نأمل منك إعادة المحاولة بتواريخ مختلفة للحصول على فرصة بالحجز بأفضل الأسعار».

وأضاف: «وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ ٣٠ يومًا، ولمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا يُرجى زيارة الرابط التالي(اضغط هنا)».

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