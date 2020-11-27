تذاكر «الخطوط السعودية».. الشركة توجه نصيحة وتنويه حول الأسعار

تطرقت للموعد المرتقب لفتح الرحلات الدولية
فسرت الخطوط السعودية، عن أسباب غلاء أسعار التذاكر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لماذا أسعار الرحلات مرة غالية؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «تخضع الأسعار لمدى توافر المقاعد على متن الرحلة، نأمل منك إعادة المحاولة بتواريخ مختلفة للحصول على فرصة بالحجز بأفضل الأسعار».
وأضاف: «وفقًا للتوجيهات سيتم فتح الرحلات الدولية في ١ يناير ٢٠٢١ مع العلم ستقوم الجهات المختصة بتأكيد هذا التاريخ قبل الموعد بـ ٣٠ يومًا، ولمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا يُرجى زيارة الرابط التالي(اضغط هنا)».
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