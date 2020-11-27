تنبيه من «حساب المواطن» حول تحديث البيانات وضمان استمرار الدعم

وجه برنامج حساب المواطن تنبيهًا للمواطنين المسجلين لديه، بالتأكد من تحديث البيانات في حال طرأ عليها أي تغيير.

وذكر البرنامج- عبر حسابه على تويتر- «تأكد من تحديث بياناتك في حال طرأ عليها أي تغيير»، مشيرًا إلى أنه لضمان استمرارية دعم حساب المواطن، يجب تحديث البيانات المدخلة سابقًا خلال مدة 14 يومًا من حدوث أي تعيير عليها.

وأشار برنامج حساب المواطن إلى أنه يتم تحديث البيانات من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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