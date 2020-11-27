«أمن الدولة»: نفتخر بإطلاق منظمة التعاون الرقمي من المملكة

قالت رئاسة أمن الدولة، إنها تفتخر بإطلاق منظمة التعاون الرقمي من المملكة.

وأضافت الرئاسة عبر حسابها على تويتر اليوم الخميس: «نفتخر بإطلاق منظمة التعاون الرقمي من المملكة العربية السعودية، كما نفخر بشبابنا السعودي؛ الذي يقف خلف هذه المبادرة، التي تمثل ترجمة فعّالة للجهود العالمية المشتركة؛ لهدف اغتنام مستقبل رقمي للجميع».

وكانت المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان أعلنت اليوم، إطلاق «منظمة التعاون الرقمي»، وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نموّ الاقتصاد الرقمي بحضور أمين عام اتحاد الاتصالات الدولي هولين زاو ورئيس منتدى الاقتصاد العالمي بورجه برنده.

وترتكز رؤية المنظمة على تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي عبر قفزات تنموية قائمة على الابتكار.

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