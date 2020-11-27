شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على الشرقية حتى 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الجمعة، من تكوّن أمطار رعدية على المنطقة الشرقية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدن ، الأحساء ، والجبيل ، والخبر ، والدمام ، والقطيف ، وبقيق.

وبينت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة 8 وعشر دقائق صباحاً تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.