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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : الحالة المطرية سقيا تؤثر بأمطارها على عدة مناطق (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، عن توقعاته لليوم الثالث من الحالة المطرية "سقيا".
وتوقع الدكتور عبدالله المسند، أن تؤثر بأمطارها المتفرقة على أجزاء من جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، حائل، وجنوبي شرقي المدينة المنورة، ورفحاء، وقد تكون شبه غزيرة جنوب غربي منطقة مكة المكرمة.
وفي السياق نفسه، قال "المسند" أنه متوقع أن تكون الرياح جنوبية نشطة قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة خاصة في الوسطى.
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