شاهد.. صورة مذلة لـ ” تميم ” يركع فيها للحرس التركي

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أظهرت صورة مذلة لأمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني وهو يركع فيها أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.
وأثارت الصورة المذلة لأمير قطر جدلا واسعا بين متداوليها، وجاء ذلك خلال زيارة ” تميم ” لتركيا.
وكان الرئيس التركي أردوغان استقبل أمير قطر تميم، في زيارة إلى تركيا، وسط أنباء عن استدعاء من قبل أردوغان إلى أمير قطر للحضور.
يذكر أن الطرفين سيوقعان على 8 اتفاقيات جديدة، وسط استمرار للاتفاقيات الموقعة خلال الفترة الماضية، حيث قدمت قطر لتركيا دعمًا ماليًا مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك صفقة مقايضة ائتمانية بقيمة 5 مليارات دولار، ساعدت بشكل كبير في درء أزمة العملة التركية في نوفمبر من العام الماضي.
Source slaati
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