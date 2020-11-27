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أعلنت وزارة التجارة، أمس (الخميس)، عن استدعاء 587 سخان مياه من ماركة “ZAIN HEAT”، و577 ثلاجة من ماركة “GVC PRO”. وأوضحت أن المنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي من خلال موقع استدعاء، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب المنتج، واسترداد مبلغ الشراء نقداً. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر لعدم مطابقتها المواصفات.. “التجارة” تستدعي سخانات مياه وثلاجات وتطالب الشركة رد مبلغ الشراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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