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ألقت الجهات الأمنية في محافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن مُتهم بقـتل شقيقه إثر خلاف بينهما. وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن مواطناً بالعقد الرابع من العمر دخل في خلاف مع شقيقه بمنزل الأسرة، قبل أن يسدد طعنة بآلة حادة (سكين) في صدر المجني عليه. وجرى تسليم الجاني وسـلاح الجريمة إلى الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات اللازمة. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يقـتـل شقيقه في رابغ لخلاف بينهما.. والجهات الأمنية تضبطه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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