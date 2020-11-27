“الصحة” توضح خطورة مشروبات الطاقة.. والأضرار التي تسببها للجسم

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حذّرت وزارة الصحة من خطورة مشروبات الطاقة، مبينة أنها لا تعطي الجسم طاقة كما يظن البعض بل إن لها العديد من الأضرار الصحية

وبيّنت الوزارة أن من الأضرار العديدة التي تسببها مشروبات الطاقة على صحة الإنسان:

1- التأثير على صحة الفم، من خلال تسببها في تآكل الأسنان

2- تسبب صداعاً وتوتراً وصداعاً نصفياً

3- تؤثر على المعدة والمريء، حيث تظهر تقرحات في جدار المعدة والمريء، وتتسبب في ارتجاع الطعام عكسياً إلى المريء

4- تؤثر على القلب من خلال زيادة معدل ضرباته، وتسبب ارتفاعاً في ضغط الـدم، وتقلصات قوية في عضلة القلب، كما تسبب السكتة القلبية. وفق أخبار 24

5- تسبب الشعور بالتوتر والقلق والأرق، حيث تحدث اضطرابات نفسية ينتج عنها قلق وتوتر، وعدم جودة النوم

6- قد تتسبب في الإصابة بالسمنة ومرض السكري الثاني، وكذلك ارتفاع الكوليسترول

7- تتسبب في أضرار مباشرة على العظم وكثافته ما ينتج عنه هشاشة في العظام

Source almnatiq

