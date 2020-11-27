أيهما أفضل كفالة اليتيم أم بناء مسجد؟.. الشيخ “الخثلان” يُجيب (فيديو)

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أجاب أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، على استفسار بشأن العمل الأفضل حال المقارنة بين كفالة اليتيم أو بناء مسجد.
وقال الخثلان في مداخلة مع برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن كلا الأمرين لهما فضل لكن لكل منهما اعتبارات تختلف باختلاف الأحوال.
وأضاف أن تحديد الأفضلية بين الأمرين يختلف باختلاف الأحوال، فإذا كان الراغب بفعل أي منهما يتواجد في مكان الناس فيه بحاجة ماسة إلى المسجد فإن بناء المسجد أفضل، وأما إذا كان في مكان ليس فيه حاجة ماسة لبناء المسجد ويوجد به أيتام يحتاجون لمساعدة فإن الأمر الأخير يكون أفضل.
Source akhbaar24.argaam
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