إعلان 10,000 وظيفة في كافة المدن عبر ملتقى مهن للتوظيف الإلكتروني

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يعلن ملتقى التوظيف الإلكتروني (مهن) بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن طرح أكثر من (10,000) وظيفة للرجال والنساء حملة كافة المؤهلات للعمل في (148) شركة سعودية وعالمية في مختلف مناطق المملكة على النحو التالي:

للإطلاع على جهات التوظيف: إضغط هنا

مواقع العمل:

كافة مدن المملكة (للرجال والنساء).

مواعيد الملتقى الإلكتروني للتوظيف:

– يبدأ التوظيف إلكتروني (لقطاع المطاعم والمقاهي) يوم الخميس 1442/4/18هـ (الموافق 2020/12/3م).

– يبدأ التوظيف الإلكتروني (لقطاع التجزئة) يوم الخميس 1442/4/25هـ (الموافق 2020/12/10م).

نبذة عن ملتقى مهن:

ملتقى التوظيف الإلكتروني (مهن) بالشراكة مع هيئة المنشآت وصندوق الموارد البشرية يهدف إلى شغل أكثر من (10,000) فرصة وظيفية للجنسين تقدمها منشآت قطاعات التجزئة في جميع مدن المملكة من خلال ربط الباحث عن العمل مباشرة بالمنشآت المشاركة في الملتقى الوظيفي، حيث سيتمكن الباحث من التقديم على الفرص الوظيفية المتنوعة في المدينة التي يرغب بها، عبر أحدث وسائل التواصل (التواصل المرئي، المحادثة النصية، الهاتف)، ولإثراء تجربة الزائر سيصاحب الملتقى ورش عمل افتراضية تعزز من مستوى المعرفة. هذا الملتقى مخصص للمواطنين من الجنسين؛ لنساهم في تشجيع الكوادر السعودية للالتحاق بقطاعات التجزئة والارتقاء بهذه القطاعات الواعدة.

طريقة التقديم:

يبدأ التسجيل في الملتقى من اليوم الخميس 1442/4/11هـ عن طريق تعبئة النموذج ورفع السيرة الذاتية على الرابط: https://bit.ly/2J2Rm4B ، ثم الحضور إلكترونياً والتقديم في المواعيد المحددة أعلاه لكل قطاع.

تفاصيل أكثر:

https://mihan-sa.com

Source wadhefa

