السعودية اليوم / قائد الجيش اللبناني يلتقي قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان



بيروت 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون اليوم في بيروت, قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان اللواء ستيفانو ديل كول.

وتناول اللقاء البحث في الأوضاع العامة في المنطقة الحدودية الجنوبية.

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03:56ت م

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