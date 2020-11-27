2020-11-27

المسند: أجواء لا تتكرر في الرياض.. لا تناموا بعد الفجر

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، أجواءً رائعة على الرياض فجر اليوم لا تتكرر في السنة إلا لأيام معدودة.

وتوقع المسند، عبر حسابه في “تويتر”، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض فجر اليوم الجمعة.

وقال المسند: “إذا كنت في الرياض فبعد الفجر يوم غدٍ لا تنم، خذ فطورك، وغداءك، وبزارينك، وأم العيال، ولا تنس الشراع أو خيمة تقيكم المطر، فمشيئة الله متوقع أمطار خفيفة إلى متوسطة وديمية”.

وأضاف عبدالله المسند أن أجواء فجر اليوم لا تتكرر في السنة إلا لبضعة أيام، مضيفًا: “قد تزعجكم الرياح الجنوبية قليلًا والله أعلم”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة المطرية تشمل مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك القصيم، حائل، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشارت الهيئة أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وتسجل أعلى درجة حرارة في جازان، 33 درجة مئوية، فيما تسجل القريات 7 درجات.