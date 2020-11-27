، "منشآت" تحتفي بالفريق السعودي الفائز بجائزة "جاهز" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حفل كبير لدعم ومساندة الشباب السعودي الطموح

تصوير - ماجد البقمي: رعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، مساء اليوم الخميس في فندق "الفور سيزون"، الاحتفال الكبير للاحتفاء بالكوادر الوطنية الشابة، وتقديم كل وسائل الدعم والرعاية لتنمية الطموح، وإشعال روح المنافسة لدى شريحة واسعة من الشباب السعودي ذكورًا وإناثًا، والذي ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة، في الاعتماد على الكادر الوطني لتحقيق نمو اقتصادي في شتى المجالات.

وخصص الاحتفال الذي رعته الهيئة لإعلان اسم الفريق الفائز في المسابقة التي أعلنتها شركة "جاهز" للتوصيل في وقت سابق، وحظيت بمشاركة واسعة من قِبل الشباب السعودي من الذكور والإناث، إذ بلغ عدد المشاركين 60 ألف متسابق تم تقسيمه إلى 11 ألف فرقة للفوز بـ"مطعم متكامل"، ولشدة المنافسة بين الفرق فاجأت "جاهز" الجميع بإعلان مطعمين ليكونا هما الفائزين. كما وزعت هدايا وجوائز تقديرية لبقية الفرق العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن ذلك يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة وفقًا لما تقتضيه مصلحة الوطن وتحفيز الشباب السعودي للمشاركة الجادة في شتى المجالات الاقتصادية وتحقيق الآمال والتطلعات على كل المستويات.

ولفت إلى أن الهيئة لن تدخر جهدًا في القيام بدورها الريادي في تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال، ووضع السياسات والمعايير للتمويل، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت.

وفي الاحتفال، شاركت عددٌ من الجهات الحكومية من أبرزها شركة سار، والتي قدمت مساحة مجانية لإحدى الفرق الفائزة، وكذلك بنك التنمية الاجتماعية الذي قدم لبقية الفريق دعمه لإنشاء مطاعمهم الخاصة.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت