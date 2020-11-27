شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سقوط أحد مرافقي الوليد من منحدر جبلي أثناء سباق في نيوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قام مشهور سناب شات، فرساتشي، أحد مرافقي الأمير الوليد بن طلال بنشر مقطع فيديو للفعاليات المختلفة من سباقات جري وحفلات ليلية راقصة في رحلته إلى جزيرة سندالة في نيوم

وبين الفيديو أن مرافقي الوليد بن طلال نظموا سباقًا للجري من فوق منحدر جبلي، إلا أن أحدهم سقط بشكل عنيف على الأرض وواصل مرة أخرى السباق، فيما كان آخرون يراقبون من فوق المنحدر.

وأظهر الفيديو حفل استعراضي ليلًا شاركت فيما على ما يبدو فتيات أجنبيات؛ حيث قمن بارتداء أزياء مضيئة والاستعراض بحركات راقصة.