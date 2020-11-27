وزير الاتصالات عن إطلاق «منظمة التعاون الرقمي»: واثقون أنها ستحقق أهدافها

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أنه واثق في تحقيق «منظمة التعاون الرقمي»، لأهدافها.

وقال السواحه عبر حسابه على تويتر، مساء اليوم الخميس: «واثقون من أن هذه المنظمة الدولية ستحقق أهدافها من خلال تمكين النساء والشباب وريادة الأعمال والدفع بنمو الاقتصاد الرقمي وبقفزات من خلال الابتكار».

وكانت المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان أعلنت اليوم، إطلاق «منظمة التعاون الرقمي»، وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي بحضور أمين عام اتحاد الاتصالات الدولي هولين زاو ورئيس منتدى الاقتصاد العالمي بورجه برنده.

وترتكز رؤية المنظمة على تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي عبر قفزات تنموية قائمة على الابتكار.

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