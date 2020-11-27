السعودية اليوم / تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا



نواكشوط 11ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 288 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 171 وفاة.

// انتهى //

03:48ت م

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نواكشوط 11ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 288 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 171 وفاة.// انتهى //03:48ت م0236

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