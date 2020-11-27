سياسي / سفير المملكة غير المقيم يلتقي وكيل وزارة الخارجية في مالاوي



ليلونغوي 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية مالاوي الدكتور محمد بن عبدالغني خياط ، وكيل وزارة خارجية مالاوي الدكتور لوكي سيكويزي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

// انتهى//

03:36ت م

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