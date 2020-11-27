السعودية اليوم / مصر تسجل 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

سجلت مصر 368 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 114475 حالة إصابة، من ضمنهم 102268 حالة تم شفاؤها، و 6596 حالة وفاة.

// انتهى //

03:35ت م

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القاهرة 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسسجلت مصر 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 11 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد وصل إلى 114475 حالة إصابة، من ضمنهم 102268 حالة تم شفاؤها، و 6596 حالة وفاة.// انتهى //03:35ت م0234

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