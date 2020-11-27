السعودية اليوم / وزير النقل والأشغال العامة بمالاوي يلتقي السفير الدكتور خياط



ليلونغوي 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

التقى معالي وزير النقل والأشغال العامة بمالاوي محمد صديق ميا، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى جمهورية بمالاوي الدكتور محمد بن عبدالغني خياط .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين المالاويين، ومدير مكتب سفير خادم الحرمين الشريفين بندر خليل.

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03:16ت م

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