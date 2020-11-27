سياسي / رئيس نيجيريا يلتقي وزير الشؤون الخارجية الجزائري



الجزائر 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

التقى رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري اليوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم.

وأوضح بيان للخارجية الجزائرية أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على الحاجة إلى تطوير وتكثيف التعاون الثنائي في كافة المجالات وللتعبير عن ارتياحهما لتقارب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

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