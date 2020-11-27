السعودية اليوم / تونس تسجل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واس

سجلت تونس 1168 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 92 ألفا و 475 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 3 آلاف و 34 وفاة.

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تونس 11 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 26 نوفمبر 2020 م واسسجلت تونس 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 51 حالة وفاة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 92 ألفا و 475 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 3 آلاف و 34 وفاة.// انتهى //00:43ت م0221

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